Челябинцам объяснили, почему опасно брать в руки лесных ежей

Туристы часто проявляют интерес к милым зверькам

Если встретил в лесу ежа — в руки его брать не стоит. Даже если еж кажется очень милым. Об опасности близкого контакта со зверьками рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Дело в том, что эти животные своими иглами или колючей щетиной буквально вычесывают из травы клещей. Даже если удастся потрогать ежа и не уколоться, можно незаметно оставить на себе опасных насекомых. Кроме того, ежи переносят много болезней, таких как: бешенство, стригущий лишай и желтую лихорадку.

Стоит отметить, что в дикой природе животные настороженные, они должны убегать от человека. Если еж ласкается и сам идет к человеку, то у него, вероятно, нарушены природные инстинкты, что может являться является одним из признаков бешенства.

Эти зверьки разбивают стереотипы. Смотреть на них с расстояния стоит не только людям, но и другим животным. Ежи — хитрые и умные хищники. Они питаются всем, что смогут найти. Например, яйцами и птенцами мелких птиц, майскими жуками, гусеницами, дождевыми червями и мышами.