Челябинцам объяснили, как начислят плату за отопление в мае

Ранее жители сами просили поскорее отключить батареи из-за жары в квартирах

В этом году отопительный сезон в Челябинске завершают раньше обычного. Обычно батареи в квартирах становятся холодными в начале мая. Поэтому горожанам объяснили, как насчитают плату за отопление после его раннего отключения. Когда владельцам квартир ждать квитанций, рассказали в пресс-службе УСТЭК.

Расчет за отопление производится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета (ОДПУ) или по нормативу. В домах с ОДПУ суммы за отопление начислят на основании показаний, переданных управляющими компаниями.

«Соответственно, последние в этом отопительном периоде начисления собственники квартир получат в апрельской квитанции в начале мая. Напомним, что при таком способе расчета суммы варьируются от месяца к месяцу и зависят от температурных значений, сложившихся в регионе. Чем холоднее на улице, тем больше дом потребляет тепла, а значит, и больше сумма в квитанции, и наоборот», — пояснили в пресс-службе УСТЭК-Челябинск.

В домах, где отсутствует ОДПУ, начисления производят по нормативам потребления коммунальных услуг, которые действуют с октября по май включительно. При таком способе сумма за тепловую энергию не зависит ни от погоды, ни от даты начала или завершения отопительного периода. Челябинцы ежемесячно видят в квитанции практически одну и ту же сумму, исключение — октябрь и май, так как норматив в этих месяцах ниже.

Получить консультацию по начислениям потребители могут у агента по сбыту тепловой энергии АО «УСТЭК-Челябинск» — ООО «Уралэнергосбыт».

Напомним, 18 апреля в Челябинске постепенно начали отключать отопление в жилых домах. При этом тепло сохранится на социальных объектах.

Ранее жители сами просили поскорее отключить отопление из-за жары в квартирах.