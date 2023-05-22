Челябинцам объяснили, как избежать счетов за горячую воду на время опрессовок

С 23 мая стартуют первые отключения

В Челябинске с завтрашнего дня отключат горячую воду в 1300 домах и соцобъектах. В пресс-службе компании АО «УСТЭК-Челябинск» объяснили, как избежать счетов на оплату горячей воды. Оказывается, если ее нет в кране, еще не значит, что не придется платить.

Итак, на две недели, до 6 июня, воду отключат в 1176 жилых домах, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждениях. ИА «Первое областное» опубликовало список адресов, попадающих под ограничения.

В «УСТЭК-Челябинск» посоветовали горожанам, чьи квартиры попадают под отключения, перекрыть вентиль горячей воды на период испытаний.



«Это связано с тем, что цена горячей воды состоит из двух слагаемых: объема холодной воды, которая идет из горячего крана, и стоимости ее нагрева. Если вы по ошибке будете включать горячий кран, счетчик зафиксирует потребление и за него придется заплатить», — пояснили в компании.

Во время опрессовок специалисты промоют оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок, обнаружат и устранят порывы внутри домов. Опрессовка пройдет в шесть этапов. 2-й этап начнется с 13 июня по 27 июня; 3-й этап — с 4 июля по 18 июля; 4-й этап — с 11 июля по 25 июля; 5-й этап — с 25 июля по 8 августа; 6-й этап — с 9 августа по 23 августа.