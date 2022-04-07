Челябинцам объяснили, что нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры после субботников

Нарушителям грозит штраф

С 18 апреля по 6 мая в Челябинске начнутся субботники. В Центре коммунального сервиса жителям напомнили, какой мусор можно оставлять на контейнерных площадках, а что складывать у баков запрещено.



В тариф ЦКС на услугу по обращению с ТКО включен вывоз так называемого уличного смета, который собирается во дворах. К нему относится: сухая листва, мелкие ветки, бытовой мусор (фантики, упаковка, окурки, использованная тара и прочие отходы, которые дворники сметают с придомовых территорий). Листва должна складироваться на площадках в мусорных пакетах.



«Если же управляющая компания инициирует санитарную подрезку деревьев и кустарников, то отходы от проведения таких работ вывозятся только по отдельному договору с региональным оператором или другим подрядчиком», — уточнили в ЦКС.

В мусорные баки нельзя складывать ветки, мешки с листвой, травой и другой мусор, который собрали при благоустройстве дворов.



«Такие отходы могут повредить контейнеры и затруднить выгрузку твердых коммунальных отходов в мусоровоз», — пояснили в компании регоператора.

Выкидывать в мусорные баки также нельзя строительные отходы, химические вещества, медицинские отходы и лампочки. Мебель в контейнер бросать тоже не нужно, но можно оставить рядом, на площадке.



Что касается вывоза мусора на свалки, то с прошлого года в России, согласно нормам, запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, автомобильные шины, телефоны и аккумуляторы. Все это нужно сдавать на утилизацию в пункты сбора или магазины, которые занимаются переработкой.



За нарушение правил грозит штраф: для граждан — 1000—2000 рублей, для организаций — 100 000—250 000 рублей.



Напомним, с 18 апреля по 6 мая субботники пройдут по всему региону. Такое постановление подписал глава Челябинской области Алексей Текслер. Он также призвал привлечь к весенним субботникам все предприятия и жителей Челябинской области.

