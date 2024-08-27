Челябинцам обещают теплый день без осадков 27 августа

Дождей не будет и в других городах области

Сегодня, 27 августа, в Челябинской области ожидается погожий летний день: температура воздуха поднимется до +20°C, дождей не будет. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра также не обещают.

Градусники в Челябинске этим утром покажут около +11°C, днем поднимутся до +22°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +20°C. День выдастся преимущественно облачным, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый.

В Миассе потеплеет до +21°C. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер северного направления, до 2 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +19°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня прояснится. Ветер северо-западный, слабый.

В Аше прогнозируют комфортные +22°C и отсутствие осадков. Ветер северо-западного направления, до 2 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +10°C, местами ниже. В отдельных районах вероятен туман. Днем показания термометров будут варьироваться от +18 до +23°C. Переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.