Челябинцам обещают облачную погоду без осадков

Синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 12 апреля, в Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, осадков не ожидается. В Челябинской области местами пройдут дожди. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +4°C, днем потеплеет до +12, +14°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В регионе в утренние часы похолодает до 0, +5°C. Днем ожидается повышение температуры до +9, +14°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на юге осадки будут умеренными. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.