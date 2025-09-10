Челябинцам обещают дождливую среду 10 сентября

Небо затянут серые тучи

Погода на Южном Урале продолжает хмуриться: дневная температура воздуха падает и по области идут дожди. Среда, 10 сентября, также будет пасмурной, прохладной и дождливой.

По области воздух прогреется до +12...+17 градусов, местами возможны кратковременные дожди.

В Челябинске днем будет +14...+16 градусов, кратковременные дожди.

Отдельные порывы ветра могут достигать 14—16 метров в секунду.

Такая погода продержится в регионе до четверга. С пятницы, 12 сентября, синоптики обещают ясные дни без осадков.

Между тем в соседней Башкирии уже отмечены заморозки на почве. В Челябинской области заморозки на почве (до -2 градусов) ждут в ночь на пятницу, 12 сентября.