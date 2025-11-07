Челябинцам нужно переоформить Пушкинскую карту до конца декабря

В России поменялся банк — оператор программы

Владельцам Пушкинской карты необходимо подать заявление на ее перевыпуск до 28 декабря 2025 года. Это связано со сменой банка — оператора программы: с 1 января 2026 года им станет ВТБ, сменив Почта Банк, сообщает Минкульт РФ.

Процедура займет несколько минут и осуществляется через мобильное приложение «Госуслуги Культура». Карты, выпущенные Почта Банком, будут действовать до конца 2025 года, но для бесперебойной работы в новом году их нужно заменить.

Министр культуры Ольга Любимова отметила высокий интерес к программе.

«С начала старта программы „Пушкинская карта“ по всей стране продано более 98 миллионов билетов на сумму свыше 48,3 миллиарда рублей», — заявила она.

Ранее Челябинский театр оперы и балета получил премию за развитие программы «Пушкинская карта».