Челябинцам напомнят о правилах безопасности на дорогах в преддверии 1 сентября

Особое внимание — первоклассникам

С сегодняшнего дня, 18 августа, в Челябинской области стартовал второй этап профилактической акции «Внимание — дети!». Его цель — предупредить травматизм детей на дорогах. До 12 сентября инспекторы Госавтоинспекции будут проводить уроки дорожной безопасности и родительские собрания, а также проверят на соответствие стандартам дороги вблизи школ, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Инспекторы просят родителей уделить особое внимание безопасности детей. Взрослым рекомендовано ежедневно напоминать школьникам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Особую работу необходимо провести с первоклассниками, в том числе пройти с ними маршрут от дома до школы и обратно. Важно также разъяснить детям правила использования велосипедов и другого двухколесного транспорта.

Водителям необходимо быть особенно внимательными на дороге — снижать скорость около школ и досуговых учреждений. Также важно обращать внимание на автомобили, следующие по первой полосе: притормозить, если они остановились, поскольку из-за них можно не увидеть ребенка.

Всего за семь месяцев 2025 года в Челябинской области произошло 339 ДТП с участием детей. 12 пострадавших погибли, 361 ребенок получил травму.