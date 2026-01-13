Челябинцам напомнили топ‑5 святочных гаданий на старый Новый год

Ночь с 13 на 14 января — подходящее время, чтобы заглянуть в будущее

Кто из вас в детстве спрашивал имя первого встречного в дни святочных гаданий или бросал валенок через плечо, чтобы узнать, откуда придет суженый? Прабабушки верили, что в ночь с 13 на 14 января грань между мирами истончается и можно узнать, что скрыто. Пять способов попытаться узнать о любви, замужестве и судьбе — в материале ИА «Первое областное».Морозный январь можно назвать самым волшебным, а может, даже и мистическим месяцем в году. Потому что в первые тридцать один день года есть аж три ночи, когда можно «поговорить» с судьбой. Гадают на Святки — в Рождество, на старый Новый год и в Крещенский вечер.Каждый из вечеров считался особенным для разных вопросов. В Рождественский спрашивали о самом сокровенном, в Васильев (в ночь с 13 на 14 января) гадали о судьбе и урожае, а в Крещенский готовились услышать последнее, самое смелое предсказание. Так, пройдя через череду святочных дней, человек мог получить от судьбы намеки и предостережения.Редакция ИА «Первое областное», посовещавшись и услышав как минимум трижды: «О, а у меня это сработало», собрала пять способов гадания в старый Новый год.Одно из самых простых и популярных гаданий, чтобы узнать имя своего суженого. Для этого нужно выйти (лучше, конечно, не одной) в полночь на улицу и спросить у первого встречного, как его зовут. Считается, что именно так будут звать твоего мужа. А если на улице ну вот вообще никого нет? Это значит, что судьба пока хранит свою тайну.Для этого нужна компания подруг. Берем нитки одинаковой длины (лучше хлопковые или льняные), поджигаем их одновременно. У кого нитка догорит первой — та и первой замуж выйдет. Если нитка потухла, не успев разгореться, — не спеши расстраиваться. Может, просто ветерок подул? Или судьба готовит что-то более интересное, чем замужество в ближайшем будущем.Помните у Жуковского: «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…»? Девушки по очереди бросают валенок (или любой домашний ботинок) через плечо на дорогу. Куда носок указал — оттуда и жди жениха. Север? Может, встретишь на зимнем курорте. Восток? Возможно, романтика путешествий.Перед сном расчешите волосы, положите гребешок под подушку и скажите: «Суженый-ряженый, приди и причеши мне волосы во сне». Говорят, во сне может прийти тот самый человек. А если нет — ничего страшного. Значит, твоя история еще пишется и самый интересный герой появится на страницах позже. Иногда сон бывает тревожным — тогда наши предки советовали быть осмотрительнее в выборе. Но мы-то с вами знаем: сны — это часто отражение наших мыслей, а не пророчество.Самое таинственное и немного жутковатое гадание. Два зеркала ставят друг напротив друга, между ними — свечи. Девушка в темноте вглядывается в отражение, уходящее вглубь, надеясь увидеть лицо суженого. Способ для самых смелых. Если решитесь — не пугайтесь теней и бликов. А лучше просто посмейтесь над своим серьезным отражением и вспомните, как в детстве боялись зеркал в полутьме.