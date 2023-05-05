Челябинцам напомнили, почему нельзя поднимать «выпавших из гнезда» птиц

Желание помочь может навредить пернатым

В мае многие птицы заканчивают строительство гнезд и готовятся выращивать птенцов. В этот период очень важно не тревожить пернатых. Даже, казалось бы, благие намерения могут стать причиной гибели птиц. В пресс-службе регионального Минэкологии поделились основными правилами.

Весь теплый период птенцы будут готовиться к самостоятельной жизни. В это время в зооприюты и ветеринарные клиники могут обращаться неравнодушные люди с просьбами помочь «выпавшим из гнезда» пернатым.

На самом деле вылетевшие из гнезд слетки — молодые птицы — в первые дни не умеют летать. Взрослые особи долго присматривают за ними, учат добывать пищу, защищают по мере возможностей. Птицы-родители стараются находиться неподалеку и отлучаются только для поиска пищи.

Если на земле сидит птенец, лучше его не трогать и отойти подальше. Прикасаться нужно, только если пернатому действительно угрожает опасность. Можно посадить слетка на ветку, если к нему подкрадывается кошка, или, если он оказался на проезжей части, унести к дереву.

Чтобы не стать причиной гибели кладок и птенцов, в период гнездования не стоит сходить с тропинок и заходить в заросли. Можно побеспокоить птиц в период насиживания. Если гнездо обнаружено случайно, нужно сдержать любопытство и пройти мимо.

Пернатых беспокоят дым и шум. При отдыхе на природе стоит отказаться от громкой музыки.

Если ранее молодая птица все-таки была подобрана, ее нужно вернуть на прежнее место: родители, скорее всего, ищут там птенца. Если не сделать это за 2—3 дня, слетка придется навсегда оставить в своем доме: взрослые особи успеют забыть о птенце, а сам слеток за 1—2 недели привяжется к человеку и упустит время для освоения в дикой природе.

Напомним, перед Днем Победы, а также в преддверии последних звонков и выпускных балов Минэкологии предостерегло жителей от запуска светошаров, небесных фонариков и воздушных шаров. Объясняем, чем опасна эта традиция.