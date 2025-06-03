Челябинцам напомнили об уголовной ответственности за совершение диверсий

Мошенники используют разные схемы, склоняя к общеопасным действиям

Злоумышленники могут склонять людей к совершению диверсий или террористических актов шантажом или под предлогом помощи правоохранителям. В НИЦ мониторинга и профилактики южноуральцев призвали не выполнять подозрительные указания и помнить об уголовной ответственности.

Чаще всего неизвестные звонят по телефону или в мессенджере и представляются сотрудниками полиции, ФСБ, банков и других служб. Они могут выманить личные данные и шантажом заставить совершить террористический акт или диверсию.

Есть и другая схема: «силовики» могут попросить оказать им содействие при проведении «спецоперации». И даже могут пообещать за это неплохое вознаграждение.

Южноуральцев призывают не выполнять подозрительные задания. Если неизвестные склоняют к терроризму или диверсии, нужно немедленно положить трубку и сообщить о произошедшем в полицию.

«Диверсия — это преступление, которое может привести к большому количеству пострадавших и погибших людей, нарушению работы на жизненно важных объектах. Не поддавайтесь на обещания и угрозы! Совершение диверсий и террористических актов наказывается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения»,— предупредили в НИЦ мониторинга и профилактики.

Южноуральцев призывают рассказать о подобных звонках родственникам и научить игнорировать их.