Челябинцам напомнили об опасности самолечения антибиотиками

Бесконтрольный прием препаратов ведет к устойчивости бактерий и осложнениям

Многие люди во время болезни занимаются самолечением вместо похода ко врачу. И в надежде выздороветь быстрее назначают себе антибиотики. О том, почему это плохо, рассказал клинический фармаколог доцент кафедры внутренних болезней НГМУ, кандидат медицинских наук Владислав Митрохин, сообщает gorsite.ru.

По словам врача, антибиотики должны назначаться только специалистом после точной диагностики.

«Обращение к врачу при возникновении симптомов инфекции — это не просто формальность. Только специалист способен определить, действительно ли необходим антибиотик, и если да, то какой именно. Например, вирусные инфекции антибиотиками не лечатся, а самостоятельное их назначение может обернуться проблемами. Многие избегают приема этих препаратов из-за предвзятых мнений или страха побочных эффектов», — отметил врач.

По словам врача, самолечение антибиотиками может быть опасно: бактерии становятся невосприимчивыми к лекарствам.

«Вспомним ситуацию с пандемией COVID-19, когда антибиотики исчезли с аптечных полок. Люди скупали их для самолечения, без рекомендации врачей, что лишь усилило проблему антибиотикорезистентности. Этот печальный опыт показывает, насколько важно доверять свое здоровье профессионалам», — пояснил медик.

При назначении антибиотика врач прописывает курс лечения. Увеличение дозировки или снижение может также навредить организму человека.

«Антибиотики показаны только при бактериальных инфекциях, и врач подбирает препарат в зависимости от возбудителя заболевания, будь то пневмония, цистит или синусит. На данный момент альтернативы антибиотикам не существует. Есть бактериофаги, которые иногда используются, но они не включены в клинические рекомендации Минздрава России. Их применение ограничено. Также есть антисептики, но их проблема в неразборчивом действии на микроорганизмы — они уничтожают всё подряд, включая полезные бактерии, что не всегда оправданно», — подчеркнул клинический фармаколог Владислав Митрохин.

Инфекция требует времени на восстановление. Выходить на работу не долечившись — значит подвергнуть риску себя и окружающих. Лучшего всего во время болезни оставаться дома.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о шести главных мифах об ОРВИ. Напомним, в Челябинской области растет сезонная заболеваемость ОРВИ. Среди циркулирующих вирусов преобладают парагрипп, аденовирусы и риновирусы.