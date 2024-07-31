Челябинцам напомнили о санитарных правилах в закрытых бассейнах

Речь идет о личной гигиене и анализах на энтеробиоз

Челябинские бассейны скоро начнут продавать абонементы на осень. Между тем эксперты напомнили о том, какие санитарные правила действуют в закрытых ваннах.

Чистоту воды в закрытых бассейнах поддерживают при помощи метода хлорирования. Химия не несет никакой опасности для человека, но при контакте с загрязнителями образует опасные соединения.

«Поэтому каждый посетитель бассейна обязан помыться и иметь при себе шапочку и купальный костюм», — напоминает инструктор по плаванию Игорь Резниченко.

Также по правилам дошкольники и школьники начальных классов должны пройти медицинское обследование на энтеробиоз.

«Первый раз анализ на энтеробиоз нужно сдать перед покупкой абонемента, а потом — каждые три месяца», — рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Юлия Вахрушева.

Текст: Анастасия Нездоймина