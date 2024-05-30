Челябинцам напомнили о дополнительном выходном в июне

День России, 12 июня, выпадает на середину недели

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Он приходится на среду, поэтому некоторые жители Челябинска продлят выходной отпуском или отгулами. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob.



Выходной планируют продлить 11% челябинцев или до, или после 12 июня. Чаще всего об этом задумывались мужчины (13%), чем женщины (9%).

«Горожане от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше», — отметили в пресс-службе.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. День объявили нерабочим в 1991 году, а праздником признали в 1992‑м.