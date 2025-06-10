Челябинцам напомнили о безопасном отдыхе на водоемах

А заодно рассказали, как не стать жертвой мошенников

В Челябинске установилась жаркая погода, и многие потянулись к водоемам. Среди отдыхающих сейчас можно часто встретить людей в форме — нет, полицейские пришли на пляжи не для отдыха, а чтобы напомнить о соблюдении правил безопасности вблизи озер. Профилактические рейды будут проводить все лето, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Очередной рейд правоохранители провели на Шершнях. Отдыхающим напомнили, что заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. Также запрещено распивать алкоголь в общественных местах.

Особое внимание — семьям. Родителей призывали уделять своим детям больше внимания и не оставлять их без присмотра вблизи водоемов во избежание несчастных случаев.

Кроме того, отдыхающих информировали о мошеннических схемах. Челябинцам напоминали о том, что не следует выполнять инструкции незнакомцев, называть личные данные и переводить деньги. Также раздавали памятки.

Напомним, вечером 9 июня на озере Смолино утонул 11-летний мальчик. Он отдыхал в кругу друзей без сопровождения взрослых и залез в воду в неположенном для купания месте.