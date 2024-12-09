Челябинцам начали продавать нелегальные елки

Полицейские проверили торговую точку, на которую пожаловались горожане

В Челябинске сотрудники мэрии и полиции проверили елочный базар, на который пожаловались горожане. Выяснилось, что торговая точка оказалась нелегальной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники управления благоустройства и управления по торговле и услугам вместе с полицейскими проверили точку на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной по поручению главы города Алексея Лошкина.

«Продажа велась без разрешительных документов. В отношении нелегальных торговцев на месте составлены протоколы для возбуждения административного производства», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что список мест, где можно купить новогоднюю ель, пока формируется. Продажа в других местах грозит штрафом и изъятием деревьев.