Челябинцам из-за санкций отказывают в экзамене на знание английского языка

Как внешняя изоляция сказалась на рынке образовательных услуг в городе

Этой весной россиянам приходится сокращать контакты с другими странами мира. Это уже сказалось на работе языковых школ. Например, пройти кембриджский тест в Челябинске, как и по всей России, сейчас невозможно. Отменены поездки в летние языковые лагеря за границу. А в некоторых учебных заведениях города говорят об оттоке учеников. О том, как внешняя изоляция сказалась на рынке образовательных услуг в городе и каким образом ситуация может развиваться в будущем, ИА «Первое областное» рассказали представители нескольких языковых школ.

Картина отличается в зависимости от категории слушателей. Лингвистический центр ЮУрГУ уже столкнулся с оттоком студентов. Здесь учат взрослых по двухгодичным программам. Кто-то учит язык в надежде на зарубежную стажировку или командировку, кто-то работает с иностранцами и хочет лучше понимать партнеров. Но сейчас связи с Европой рвутся — люди теряют мотивацию к изучению языка.

«Последнее анкетирование показало, что мотивация к изучению языков падает: знания негде применить на практике. Однако чаще всего горожане бросают учебу не по этой причине. Люди уходят из-за нехватки денег»,

— говорит директор Лингвистического центра ЮУрГУ доктор филологических наук, профессор Ольга Трубина.

От иностранных учебников и методик преподаватели лингвоцентра, по словам Турбиной, не зависят. Так что программы и качество подготовки в Лингвистическом центре ЮУрГУ от санкций не пострадают.

«У самого центра все в порядке. К сожалению, есть проблемы у слушателей»,

— говорит Турбина.

В школе английского для детей PlanetEnglish в эти дни, наоборот, отмечают приток желающих изучать иностранный. И это в общем-то объяснимо: кто-то подтягивает оценки в общеобразовательной школе, а кто-то работает на мечту — ведь изоляция, будем надеяться, ненадолго.

Многие школы английского языка использует в своей работе учебники и рабочие тетради Оксфорда. Их печатают за границей и привозят в Челябинск. О прекращении таких поставок фирмы-посредники пока не заявляли. Возможно, цены на книги поднимутся, но каким будет ценник станет понятно лишь ближе к осени — слишком непредсказуемо сейчас меняется курс рубля.

«Часть оксфордских учебников (для начальной школы) печаталась в России. Теоретически их печать и продажу запретить могут. Но ведь использовать уже купленные учебные материалы не запретят. А учебниками на сентябрь обеспечены 90% учащихся наших курсов. Мы по традиции закупаем их по весне с хорошей скидкой»,

— говорит руководитель челябинских курсов английского языка «Top English» Наталья Дай.

По словам Натальи Дай, есть несколько изданий, которые написаны в сотрудничестве с авторами издательств «Oxford» и «Express publishing». При необходимости дети смогут учиться по их рабочим тетрадям и книгам, которые можно адаптировать и дополнить для российских школьников. У педагогов на это есть год.

Другие школы уже готовы заниматься с детьми по собственными учебным пособиям.

«Так как оксфордские учебники не подходят некоторым школьникам, наши преподаватели разработали оригинальные учебные материалы. У нас есть собственные учебники, по которым мы также учим детей. В любом случае мы продолжим учить детей по эффективным доступным программам»,

— заверила ИА «Первое областное» директор по маркетингу PlanetEnglish Наталия Кожихова.

Почти все детские школы сотрудничают с носителями языка и приглашают на свои занятия иностранцев. А они пока не торопятся разрывать связи с учебными центрами. «С нами работают люди, которые приехали в Челябинск учиться или работать на годы. Никто из них не бежит из России. И никто не заявил нам о разрыве сотрудничества с PlanetEnglish», — говорит Наталия Кожихова.

Похожая ситуация и в «Top English».

«Со многими преподавателями из Англии мы сотрудничаем более десяти лет. До пандемии мы встречались очно, а сейчас регулярная языковая практика проводится в онлайн формате. В марте было утверждено расписание письменных и устных экзаменов на май. Иностранные преподаватели подтвердили, что проведут намеченные встречи по утвержденному расписанию, так как дети и образование должны оставаться вне политики. Наши коллеги из Англии и США сопереживают нам и интересуются благополучием наших семей и близких»,

— говорит Наталья Дай.

И все же часть программ все же придется поставить на паузу. Например, PlanetEnglish не сможет отправить школьников в языковой лагерь PGL, который находится в Великобритании.

А педагоги из «Top English» из-за проблем с авиарейсами не полетят на международную педагогическую конференцию IATEFL в Северной Ирландии. Но все надеются, что часть семинаров пройдут онлайн.

ПРОБЛЕМ С ДИСТАНТОМ НЕТ

В подвешенном состоянии сейчас находятся школы, которые продвигали онлайн-уроки и другие формы дистанционного обучения. Многие из них работали и работают на иностранных интернет-платформах. В любой момент их могут отключить. Но обкатанный Zoom пока продолжает работать без сбоев.

«В начале пандемии мы рассмотрели много онлайн-платформ и выбрали самое удобное подключение — Zoom. Пока он продолжает работать без сбоев. Если возникнет необходимость, перейдем на другую. А проблем с продвижением в FB и Инстаграм у нас нет, так как в большинстве случаев мы расширяемся за счет родительских рекомендаций и „довольных“ клиентов, и только на оставшиеся места объявляем набор в соцсетях», — говорит Наталья Дай.

Гораздо больше бизнесменов тревожит: удасться ли развивать бизнес и свои филиалы.

«Как передовая школа, мы активно используем интерактивные доски, планшеты на занятиях. За последние два года купили много такой техники. Но, конечно, еще не успели оснастить каждый класс, так как даже до санкций одна доска стоила более 200 тысяч рублей! Пока в магазинах такая техника есть, из продажи она не пропала. Но что будет дальше, сколько это будет стоить и будет ли в продаже на рынке, никто не знает»,

— говорит директор по маркетингу PlanetEnglish Наталия Кожихова.

По всей России и Белоруссии, сейчас нельзя сдать сдать кембриджский квалификационный тест на знание английского языка. Даже если экзамен оплачен.

Единственный официальный представитель Кембриджа в Челябинске — English Club — заверил ИА «Первое областное», что это временные проблемы, связанные с логистикой. Сертификаты привозят из Англии. Когда появится реальный канал доставки, тестирование возобновят.