Челябинцам грозит штраф за купание в запрещенном месте

Такая мера предусмотрена для тех, кто не понимает опасностей «диких» пляжей

Инспекторы МЧС провели очередной рейд по челябинским водоемам, чтобы предупредить любителей пляжного отдыха об опасности «диких» мест. Одной из точек профилактического мероприятия стало озеро Смолино. На одном из берегов в Ленинском районе горожане заходят в воду, несмотря на установленный здесь запрещающий аншлаг. О том, как челябинцы подвергают себя опасности, в материале ИА «Первое областное».

Старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС региона Олег Санников рассказывает, что вода еще не везде прогрелась, хотя на улице уже который день стоит аномальная жара. Опасность здесь заключается в том, что человек может легко получить тепловой удар. Он может возникнуть, если пляжник сначала хорошенько прогрелся на солнце, а затем резко зашел в еще холодную воду. К тому же при возникновении опасной ситуации при отдыхе на необорудованных пляжах на оперативную профессиональную помощь рассчитывать не приходится.

«На оборудованном пляже всегда есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Первым делом там работают матросы-спасатели, которые прошли специальную подготовку. Они умеют оказывать первую помощь и всегда наблюдают за отдыхающими. В случае опасности матросы-спасатели всегда готовы прийти на помощь. На необорудованном пляже люди предоставлены сами себе, и в опасной ситуации к ним могут не прийти на помощь», — отмечает старший инспектор ГИМС.

Тем не менее у некоторых желание охладиться в воде в жаркую погоду перевешивает чувство самосохранения. Так, на необорудованном пляже возле 1-й Ямпольской улицы у Смолино собралась пара-тройка десятков отдыхающих. У входа на «дикий» пляж стоит знак с крупной надписью «Купание запрещено». Но среди пляжников есть те, кто прямо в присутствии сотрудников МЧС все же заходит в воду. Потенциальные опасности их не пугают: местные говорят, что всю жизнь здесь купались, причем старожилы помнят, что иногда купальный сезон здесь открывали уже 1 мая.

«На официальном пляже всегда производится водолазная очистка дна, здесь же таких работ не проводилось. Как минимум водная гладь может скрывать под собой разбитые бутылки и острые камни, о которые можно серьезно поранить ступни. Иногда водолазы даже находили рельсы», — говорит Олег Санников.

Люди, которые не понимают всех опасностей такого купания, могут стать фигурантами административных материалов. Размер штрафа — от 500 до 2000 рублей. Максимальный размер штрафа применяют к тем, кто откровенно игнорирует требования запрещающих аншлагов и не в первый раз попадается инспекторам. Пока же отдыхающих не стали наказывать: инспекторы провели профилактические беседы. Однако многие из пляжников настаивают на том, чтобы сделать здесь оборудованное место для отдыха.

Прошедшая неделя выдалась аномально жаркой, поэтому горожане стали выходить к водоемам. Официально в городе еще не открыли купальный сезон, но за прошлые семь дней подготовленные пляжи посетили 12,5 тысячи человек. Городские власти напомнили, что в Челябинске работают 19 пляжей на трех водоемах, адреса можно найти в публикации Первого областного информагентства.