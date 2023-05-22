Челябинцам до вечера 22 мая придется потерпеть дымку и запах гари

В соседних регионах все еще бушуют пожары

Жители Челябинска и ряда городов области могут сегодня ощущать запах гари и дымку от пожаров. В региональном министерстве экологии предупредили, что в областном центре еще действует режим НМУ. Специалисты рассказали, каково состояние воздуха в Челябинске, какие меры предпринимают для снижения выбросов, а также дали советы по защите от неприятного запаха.

«По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в Челябинске были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду. Все данные о превышениях, выявленных сегодня, переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования», — пояснили в ведомстве.

Режим НМУ продлится как минимум до 19:00 понедельника, 22 мая. В связи с этим в Минэкологии усилили контроль за работой предприятий, расположенных в городе и области. На данный момент промышленники снизили объем выбросов на 15—20%, но специалисты все же следят за работой газоочистного оборудования. В наш регион пришла жаркая безветренная погода, поэтому властям Челябинска рекомендовали усилить полив улиц.

Что касается жителей, то им советуют пить больше воды, не открывать окна по утрам и чаще проводить влажную уборку. Накануне ИА «Первое областное» сообщало о десятках природных пожаров, которые бушуют на территории соседней Свердловской области. В тушении задействована авиация.