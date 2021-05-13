Челябинцам для счастья ежемесячно необходимо 170 тысяч рублей

Причем у мужчин запросы выше, чем у женщин

Жителям Челябинска для счастья в среднем необходимо 170 тысяч рублей в месяц. И это на несколько тысяч меньше, чем в предыдущие годы, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, еще в январе 2021 года челябинцы считали, что им для счастья нужно 175 тысяч рублей в месяц, но уже в мае этого года указанная сумма уменьшилась на пять тысяч рублей и составила 170 тысяч. Отметим, в 2019 году жителям южноуральской столицы для счастья также было необходимо 175 тысяч рублей в месяц, а в 2018 году — 176 тысяч рублей.

В соседнем Екатеринбурге в мае этого года местные жители посчитали, что для счастья им нужно 174 тысячи рублей, что на 4 тысячи больше, чем в январе 2021 года и в 2019 году.

В целом по стране каждому россиянину для счастья необходимо в среднем 173 тысячи рублей, причем у мужчин денежные аппетиты выше, чем у женщин, — 192 и 155 тысяч рублей в месяц соответственно. Что касается возрастных категорий, то молодежи до 24 лет для счастья хватит 130 тысяч рублей, россияне от 25 до 35 лет хотят иметь ежемесячный доход в размере 164 тысяч рублей. 198 и 195 тысяч рублей необходимо для счастья россиянам в возрасте 35—44 лет и от 45 лет соответственно.

Те россияне, которые ежемесячно получают до 30 тысяч рублей, мечтают о доходе в размере 123 тысяч рублей. И чем выше зарплата, тем больше денег жителям РФ нужно для счастья: зарабатывающие до 50 тысяч рублей в месяц хотят получать 155 тысяч рублей, до 80 тысяч — 180 тысяч рублей. 240 тысяч рублей для счастья нужно тем, кто имеет ежемесячный доход в размере более 80 тысяч рублей.

Опрос проводили во всех регионах России среди жителей старше 18 лет в период с 14 апреля по 10 мая 2021 года.