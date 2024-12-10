Челябинцам дали рекомендации для безопасного выхода на лед

Рыбаков и любопытных детей не остановить, поэтому важно хотя бы соблюдать правила

В Челябинской области в этом году снизилось количество трагических происшествий на льду, однако выход на неокрепший лед по-прежнему опасен. В группе риска — дети и рыбаки.

Государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Олег Алексеев дал рекомендации для тех, кого тянет на зимнюю рыбалку.

— Осторожность в темное время суток. Не выходите на лед в темное время суток и избегайте одиночных прогулок. Это повышает риск несчастных случаев.

— Обратите внимание, что замерзание водоемов происходит неравномерно, даже до конца декабря лед может оставаться хрупким.

— Качество льда на различных водоемах. Некоторые водоемы, такие как Тургояк и Увильды, замерзают дольше из-за большой площади.

— Асимметрия льда. Важно проверить его толщину. На одном участке он может существенно отличаться по прочности.

«Так, опасно выходить на реку Миасс возле цирка. Лед встает очень неравномерно. Не рискуйте жизнью и здоровьем», — напомнил Олег Алексеев.

Будьте особенно внимательны с конца ноября до середины апреля, так как даже в сильные морозы лед может оказаться ненадежным.

Обязательно имейте при себе средства спасения — палку, когти, длинный шарф или ремень. Никогда не выходите на лед в одиночку. Даже бывалые рыбаки могут ошибаться — не следует пользоваться газовыми горелками в палатках, бурить лунки слишком близко друг к другу.

Если вы провалились под лед:

— Не паникуйте.

— Вернитесь тем же путем. Выходите с той стороны, откуда пришли.

— Распределите нагрузку: расставьте широко руки, подняв ноги, чтобы выбраться на лед.

— Если кто-то рядом, бросьте ему шарф или ремень для спасения.

Будьте осторожны и следите за своей безопасностью на льду!

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