Челябинцам бесплатно покажут фильм про первого человека в открытом космосе

На познавательный сеанс приглашает киноцентр «Импульс»

В воскресенье, 14 апреля, киноцентр «Импульс» покажет документальный фильм «Алексей Леонов. По самому краю». Картину можно посмотреть бесплатно, сообщает сайт организации.

Фильм посвящен событиям 1965-1975 годов, когда Советский Союз готовил группу космонавтов для полета на Луну, а также осуществил первую стыковку своего космического корабля «Союз-19» с американским Apollo.

Кинолента основана на эксклюзивном интервью космонавта, записанном его дочерью Оксаной Леоновой за два года до смерти отца. Рассказ Леонова сопровождается кадрами документальной хроники об освоении космоса.

Сеанс начнется в 14:00. Вход бесплатный. Возраст: 0+.

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