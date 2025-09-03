Челябинцам бесплатно покажут 14 картин о войне и мире в Донбассе

О подборе фильмов высоко отозвался режиссер с мировым именем Эмир Кустурица

С 4 по 6 сентября в Челябинске пройдет фестиваль кино «RT. Док: Время наших героев». Зрители бесплатно посмотрят больше десятка документальных картин про СВО, а вернее про зверства современных фашистов и подвиг тех, кто им противостоит. Показы пройдут в одном из лучших зрительных залов города — в Театре драмы имени Наума Орлова. Получить билет по запросу можно на электронную почту.

«Наш фестиваль уже проехал 30 стран мира. После кинопоказов зрители встают с мест и плачут. Недавно мы побывали в деревне Эмира Кустурицы. На закрытии фестиваля великий режиссер заметил, что наши картины рассказывают о судьбе человека, а это самое важное, что должно присутствовать в кино и литературе», — представила фестиваль его генеральный продюсер Екатерина Яковлева.

Всего в Челябинск привезли 14 картин. Три из них российский зритель увидит впервые — это картины «Поток», «Один. Поле. Воин» и «Позывной Буханка». Накануне их авторы лично презентовали свои ленты в Челябинске во время пресс-конференции.

Фильм Юлии Мартовалиевой и Абаса Али-Заде «Поток» (12+) повествует о событиях в Курской области, где весной этого года более 800 бойцов прошли 15 километров внутри газопроводной трубы, чтобы освободить Суджу.

«Наши ребята уже проделывали такой трюк в Авдеевке и Торецке, но „Поток-3“ стал самой масштабной и продуманной операцией, которая готовилась в строгой секретности. Как это было, и рассказывает наш фильм. Конечно, есть в нем и кадры самого штурма», — говорит Юлия Мартовалиева.

Фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова «Один. Поле. Воин» (18+) — о сапере-разведчике из Дагестана Закарье Алиеве с позывным „Смайлик“. Три недели он в одиночку оборонялся в отбитом у ВСУ опорном пункте в Запорожье. Фильм показывает, как один человек меняет ход событий на поле боя.

«Меня поразила эта история. Боец не просто держал оборону, он подбирал вокруг разбитые телефоны и пауэрбанки и три недели вел микроблог. Закарья шутил, разговаривал то с врагами, то сам с собой, то даже с Богом... И выстоял», — говорит военный документалист Руслан Гусаров.

Во втором фильме Сомова и Гусарова «Позывной Буханка» (12+), который также представлен на фестивале, разговаривать будет машина. Фильм посвящен легендарному автомобилю УАЗ-452, ставшему настоящим символом фронта. Сегодня на СВО «буханка» выполняет жизненно важные задачи: от транспортировки раненых до доставки гуманитарной помощи, а главное — объединяет людей.

«Для меня „буханка“ — настоящий герой войны. Она олицетворяет дух солидарности и мужества», — замечает Гусаров.

Документалист рассказал, что давно вынашивает идею снять фильм о легендарном танке Т-34, который должен разговаривать в кадре. После встречи с «буханкой» эти планы пришлось отложить. Но идея жива, и Гусаров надеется вернуться в Челябинск для работы над новой картиной про подвиг танкистов в годы Великой Отечественной войны.

На фестивале также будет представлен фильм «Итальянское сопротивление. Борьба» (16+), снятый Олегом Некишевым. Работая в зоне спецоперации, военный документалист познакомился с волонтерами из Италии, которые с 2014 года привозят в Донбасс гуманитарную помощь детдомовцам и детям. Фильм рассказывает, почему они это делают.

«Три месяца назад мы показали этот фильм в Италии. Можно сказать, в обстановке секретности. Приглашать на просмотр свободно мы не могли, потому что в стране раздувается русофобия. На показ пришли образованные, интеллигентные люди: философы, художники, ученые. Мы увидели, что несогласных с позицией их правительства много. Люди хотят знать правду, и мы стараемся прорвать в Европе информационную блокаду», — говорит Олег Некишев.

Многие ленты кинофестиваля имеют маркировку 12+. Прийти на них можно с детьми-подростками. Самая тяжелая картина фестиваля — «Я обвиняю фашизм» (18+) Ольги Кирий. Фильм построен на рассказах жителей Курской области и пленных украинских солдат о том, как неофашисты пытали и убивали мирных людей. Картина снята для зрителей 18+. Ее можно сравнить с «Иди и смотри», говорят организаторы фестиваля. Эту картину обязательно нужно увидеть.

«Такие фильмы обязательно нужно показывать молодым, у которых уже стирается историческая память о Великой Отечественной войне», — заявил ветеран СВО, награжденный медалью «За отвагу», главный герой документального фильма «Повесть о железном человеке» Илья Казаков.

В 30 лет Илья Казаков подорвался на мине в зоне СВО, потерял обе ноги, но нашел в себе силы не только жить дальше, но и мотивировать своим примером других. На пресс-конференцию он пришел на протезах.

В программе также есть фильмы челябинских журналистов — «Открытые сердца. Челябинск — Донбассу» (12+) и «Донбасс — вторая жизнь» (12+), которые рассказывают о гуманитарной помощи и восстановлении новых территорий. Вторая картина, кстати, снята журналистами ОТВ Ольгой Гаврилюк и Евгением Молчановым.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги. Наряду с показами пройдут четыре панельные дискуссии, где зрители обсудят подвиги российских солдат и преступления киевского режима. На круглый стол также можно взять бесплатный билет.

В фойе театра драмы на время показов оборудуют интерактивную зону в «формате 360». Зайдя в нее и надев VR-очки, гости фестиваля смогут пережить эффект нахождения на поле боя.

«Поверьте, такие чувства, когда на вас едет танк, а над головой кружат дроны, вы не испытаете даже от просмотра фильма на самом большом экране», — замечает Екатерина Яковлева.

Если попасть на кинопоказы не получилось, посмотреть фильмы можно на сайте rtdoc.tv.

«Мы договорились, что прокат картин через киноцентр имени Герасимова будет организован по всем муниципалитетам Челябинской области», — подытожила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

