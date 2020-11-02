Челябинца отправили в колонию за разбойное нападение на аптеку и магазин

Мужчина использовал в качестве орудия топор.

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Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, устроившему налет на аптеку и магазин. Он признан виновным в разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

12 апреля 2020 года под видом покупателя мужчина зашел в аптеку, схватил топор, уронил на пол стеллаж с кассовым аппаратом и, обрубив провода, похитил его, угрожая фармацевту применением насилия. Далее злоумышленник попытался открыть аппарат, но попытки оказались тщетными. Тогда налетчик скрылся без «добычи».

Вечером 16 апреля он совершил аналогичное нападение на магазин, расположенный в Металлургическом районе. Топором он обрубил провода кассы, достал ящик с деньгами и, угрожая орудием, забрал деньги. Затем он проник в подсобку торговой точки и забрал оттуда три бутылки с алкоголем.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, грабителю назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.