Челябинца оштрафовали за незаконную охоту на косуль

Браконьер добыл три особи и нанес ущерб более 400 тысяч рублей

В Красноармейском районе мировым судьей рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего браконьера из Челябинска. Мужчина обвинялся в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вечером 7 октября 2021 года пьяный мужчина охотился в лесу неподалеку от села Нижнепетропавловское. Он пристрелил два самца и одну самку косули сибирской. Сумма ущерба, причиненная Минэкологии, составила 120 тысяч рублей. Полицейские задержали его на месте преступления.

«В соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, при определении размера вреда применяется пересчетный коэффициент. В результате общая сумма ущерба по факту незаконной добычи трех особей сибирской косули составила 440 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе расследования мужчина возместил указанную сумму. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, осенью прошлого года в Красноармейском районе полицейские задержали браконьеров, которые охотились в селе Бродокалмак. Они успели добыть трех косуль и кабана. Кроме того, в Красноармейском районе был задержан 60-летний водитель за рулем автомобиля УАЗ. В ходе досмотра у мужчины в машине обнаружили охотничьи ружья и две разделанные туши дикой сибирской косули.