Челябинца оштрафовали на 5 тысяч рублей за покрышки в мусорном баке

Мужчина выбросил резину на контейнерную площадку возле дома

Челябинца оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он в марте выбросил использованные автомобильные покрышки в мусорный контейнер. В пресс-службе городской администрации поделились кадром, на котором видно, как в баке возле дома № 104 по улице Анапской лежит несколько десятков шин.

Специалисты управления благоустройства пояснили, что покрышки нужно утилизировать самостоятельно. Сделать из резины лебедей и другие фигуры нельзя. За нарушение физическим лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а юридическим — до 50 тысяч.

Другими словами, бесплатно избавиться от отработанной резины не получится. В мусорные баки их выбрасывать нельзя — за это грозит штраф. Запрещено их использовать и на дачных участках и в благоустройстве дворов — долго разлагаясь, покрышки выделяют вредные для почвы вещества.

Ранее «Первому областному» удалось узнать об 11 предприятиях, которые могут принять покрышки на утилизацию в Челябинске. У каждого должна быть лицензия на обращение с опасными отходами. Поскольку все это — частные компании, услуга платная для автомобилистов.