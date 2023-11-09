Челябинца будут судить за хищение ж/д деталей на 8 млн

Преступления мужчина совершал более 17 лет назад

В Челябинске направлено в суд уголовное дело о хищении железнодорожных деталей на сумму свыше 8 млн рублей, на скамью подсудимых сядет 55-летний местный житель, который 17 лет скрывался от следствия, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Челябинской транспортной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении четырех фактов хищений, три из которых совершены группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с апреля 2003 года по май 2006 года обвиняемый при посредничестве охранников и сотрудников ж/д организаций своровал с территории Главного матсклада ЮУЖД и локомотивного депо станции Курган запчастей более чем на 7 млн рублей.

Кроме того, в июне — сентябре 2003 года мужчина путем злоупотребления доверием уполномоченных лиц Троицкого рефрижераторного вагонного депо похитил у предприятия более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее Первое областное информагентство сообщало о приговоре за убийство, совершенное почти 13 лет назад в Миассе, а также о задержании мигранта-рецидивиста, зарезавшего жителя Челябинска в 2002 году.