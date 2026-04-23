Челябинца арестовали за строительный мусор во дворе дома

Под завалами оказался отрезок газопровода с опорой

Житель Металлургического района Челябинска проведет два дня под арестом, так как не выполнил требование судебного пристава и не очистил двор частного дома от мусора, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Несколько лет назад челябинец купил недостроенный дом и со временем завалил участок обломками бетонных плит, профнастила, досками, песком и щебнем. Под строительным хламом оказался отрезок газопровода с опорой.

Газоснабжающая организация не раз предлагала помощь в уборке мусора, но хозяин категорически отказался пускать на участок тяжелую технику — вручную сделать это невозможно, а денег на наем рабочих у него нет.

Районный суд обязал должника за свой счет очистить газопровод и опору. Мужчина этого не сделал. Его оштрафовали — штраф не уплатил. В итоге собственника участка арестовали на двое суток.

