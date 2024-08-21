Челябинскую телебашню раскрасят в цвета российского флага

Яркие фонарики замигают вечером

В День российского флага, 22 августа, на телебашне у челябинского парка Пушкина засияет триколор. Праздничную подсветку запустят в честь главного символа России.

Как напомнили в мэрии, праздник появился после августовского путча 91-го года. «Полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос» утвердил Верховный совет РСФСР 22 августа 1991 года. А спустя два года, в 93-м, цвета заменили на привычные нам белый, синий и красный.

Иллюминация на телебашне будет гореть три часа: с девяти вечера до полуночи.