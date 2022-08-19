Челябинскую телебашню подсветят цветами российского флага 22 августа

Такую иллюминацию включают уже не первый год

Челябинская телебашня засияет бело-сине-красным в День Государственного флага России, 22 августа, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Иллюминацию в виде триколора на телебашне Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр будет включать уже не первый год. Государственный флаг — это объединяющий символ, который вызывает гордость и сплачивает всех граждан нашей многонациональной страны», — главный инженер филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Вячеслав Качалов.

День Государственного флага России — официально установленный в 1994 году праздник, посвященный возрожденному флагу Российской Федерации. 22 августа — рабочий день.

Напомним, в Челябинске и Кыштыме готовятся отметить День Государственного флага. О восхождении на гору и фестивале военных оркестров читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».