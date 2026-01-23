Челябинскую телебашню озарит праздничная подсветка в честь Дня студента

Вышка уже традиционно порадует горожан своими огнями

В День российского студенчества челябинская телебашня преобразится: она заиграет яркими красками праздничной подсветки. Специальная программа освещения подготовлена филиалом РТРС «Челябинский ОРТПЦ», сообщает пресс-служба учреждения.

Праздничное световое шоу стартует 25 января в 18:15. С наступлением вечера архитектурно‑художественная подсветка создаст неповторимую атмосферу торжества. Жители и гости города смогут полюбоваться захватывающим зрелищем и прочувствовать праздничное настроение.

День студента — традиционный праздник учащихся средних специальных и высших учебных заведений. Для многих студентов этот день знаменует завершение сессии и начало заслуженных зимних каникул.

История праздника уходит в 1755 год, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор Татьянин день стал университетским праздником.

Официальное признание День российского студенчества получил в 2005 году: указом президента РФ Владимира Путина от 25 января было утверждено празднование этого значимого для образовательного сообщества дня.

Название праздника связано с именем святой мученицы Татианы Римской, которая считается небесной покровительницей учащихся. Таким образом, Татьянин день объединяет в себе как образовательный, так и духовно‑нравственный аспекты.

Не пропустите красочное световое представление — челябинская телебашня станет ярким символом студенческого праздника.