Челябинскую телебашню «оденут» в триколор в День государственного флага

Бело-сине-красные огни можно посмотреть завтра вечером

Во вторник, 22 августа, вся наша страна будет отмечать День Государственного флага РФ. В честь главного символа России на телебашне в Челябинске включат праздничную подсветку с изображением триколора. Об этом сообщает региональный радиотелевизионный передающий центр.

«Государственный триколор — это объединяющий символ, который вызывает гордость и сплачивает всех граждан нашей многонациональной страны», — отметил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Сергей Скрылов.

По его словам, областной радиотелевизионный передающий центр уже не первый год присоединяется к празднованию Дня флага. По этому случаю ежегодно включают торжественную иллюминацию. Челябинская телебашня будет сиять бело-сине-красными огнями завтра с девяти часов вечера и до полуночи.

Национальным флагом российский триколор стал 22 августа 1991 года, а государственный праздник был утвержден президентом страны в 1994 году. Считается, что создателем стяга является император Петр I.