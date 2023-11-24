Челябинскую телебашню ко Дню матери украсят световыми сердечками и незабудками

Праздник будут отмечать в ближайшее воскресенье

В воскресенье, 26 ноября, челябинская телебашня напомнит горожанам о празднике, который будет отмечаться в этот день, — Дне матери. Сооружение включит праздничную подсветку в виде сердечек и цветов незабудки, сообщили сегодня в пресс-службе областного телерадиопередающего центра.

День матери отмечают в России с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Нынче дата выпадает на 26 ноября. Символом этого праздника является незабудка — знак преданности, постоянства и вечной любви.

Подсветку на челябинской телебашне включат с наступлением темноты — в 17:30.