Судебные приставы Центрального района Челябинска приостановили на 30 суток работу столовой «Восточный дракон» на улице Сони Кривой, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.
Причиной стало нарушение санитарных правил. Все производственные процессы — от обработки мяса и морепродуктов до горячего цеха и холодных закусок — проходили в одном помещении. Готовую продукцию выносили в обеденный зал через улицу, посуду мыли в антисанитарных условиях.
Проверяющие зафиксировали грязь на полу, столах, холодильниках и подоконниках, липкие ленты с мухами над рабочими поверхностями, отсутствие дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранился прямо в производственном помещении. В качестве мелкого инвентаря повара использовали строительный шпатель. Компот хранили в бывших в употреблении пятилитровых пластиковых бутылях.
Сотрудники работали без головных уборов, в личной одежде. Личные вещи (телефоны, таблетки, чашки) лежали на рабочих столах. Ежедневные осмотры на наличие кожных заболеваний не проводились.
Всего выявлено около двух десятков нарушений. Приходя в заведение, посетители рисковали своим здоровьем.
Деятельность столовой запретили уже 15 апреля, в момент проверки. 21 апреля суд вынес постановление о приостановке на 30 суток. Судебный пристав-исполнитель опечатал вход и выход в кафе.