Челябинскую столовую «Восточный дракон» опечатали на 30 суток

Суд выявил около двух десятков нарушений СанПиН

Судебные приставы Центрального района Челябинска приостановили на 30 суток работу столовой «Восточный дракон» на улице Сони Кривой, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Причиной стало нарушение санитарных правил. Все производственные процессы — от обработки мяса и морепродуктов до горячего цеха и холодных закусок — проходили в одном помещении. Готовую продукцию выносили в обеденный зал через улицу, посуду мыли в антисанитарных условиях.

Проверяющие зафиксировали грязь на полу, столах, холодильниках и подоконниках, липкие ленты с мухами над рабочими поверхностями, отсутствие дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранился прямо в производственном помещении. В качестве мелкого инвентаря повара использовали строительный шпатель. Компот хранили в бывших в употреблении пятилитровых пластиковых бутылях.

Сотрудники работали без головных уборов, в личной одежде. Личные вещи (телефоны, таблетки, чашки) лежали на рабочих столах. Ежедневные осмотры на наличие кожных заболеваний не проводились.

Всего выявлено около двух десятков нарушений. Приходя в заведение, посетители рисковали своим здоровьем.

Деятельность столовой запретили уже 15 апреля, в момент проверки. 21 апреля суд вынес постановление о приостановке на 30 суток. Судебный пристав-исполнитель опечатал вход и выход в кафе.