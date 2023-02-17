Опыт Челябинской области по налаживанию мониторинга качества воздуха рекомендован Госдумой для изучения при создании единой информационной системы контроля за состоянием атмосферы в России. О последних результатах работы депутатам российского парламента рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев, сообщает пресс-служба областного ведомства.
В Госдуме прошло совместное заседание комитетов по экологии и информационным технологиям при участии специалистов Минприроды РФ и Гидрометеоцентра России. Депутаты, чиновники и ученые обсудили методы оценки качества воздуха и развитие различных систем мониторинга состояния атмосферы.
О результатах работы в Челябинской области доложил Сергей Лихачев. П его словам, в регионе ежедневно выполняется почти 7,5 тысячи измерений концентрации загрязняющих веществ — в 100 раз больше, чем в 2017 году. С 2020 года отработаны более 900 случаев превышения предельно допустимой концентрации разных веществ в воздухе.
«Благодаря работе системы достигнуто уменьшение времени реагирования на инцидент в 6 раз, установление источника загрязнения — в 30 раз, увеличение числа информационных сообщений для населения — в 72 раза, увеличение плотности наблюдательной сети — в 3 раза. Стоит отметить, что воздух хуже не стал — мы просто стали больше мерить и полностью понимать ситуацию. Однозначно, если сравнить данные сегодня и данные десяти- и двадцатилетней давности, то ситуация уже изменилась в лучшую сторону. Все могут вспомнить 2015—2017 годы и сравнить с сегодняшним днем — разница очевидна»,— сообщил депутатам министр экологии Челябинской области.
По итогам заседания опыт Челябинской области члены комитетов Госдумы рекомендовали специалистам использовать при создании единой информационной системы качества воздуха в России.
Напомним, Челябинск и Магнитогорск входят в федеральную программу «Чистый воздух». Прогресс последних лет убедил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко даже увеличить в рамках этого проекта число экологических мероприятий в обоих городах. В Челябинске до конца 2024 года снижение выбросов должно составить 45 процентов от объемов 2017 года, в Магнитогорске — 25 процентов.