Челябинскую систему мониторинга атмосферы используют для создания всероссийского аналога

Изучить опыт Южного Урала по наблюдениям за выбросами рекомендовали депутаты Госдумы

Опыт Челябинской области по налаживанию мониторинга качества воздуха рекомендован Госдумой для изучения при создании единой информационной системы контроля за состоянием атмосферы в России. О последних результатах работы депутатам российского парламента рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев, сообщает пресс-служба областного ведомства.



В Госдуме прошло совместное заседание комитетов по экологии и информационным технологиям при участии специалистов Минприроды РФ и Гидрометеоцентра России. Депутаты, чиновники и ученые обсудили методы оценки качества воздуха и развитие различных систем мониторинга состояния атмосферы.

О результатах работы в Челябинской области доложил Сергей Лихачев. П его словам, в регионе ежедневно выполняется почти 7,5 тысячи измерений концентрации загрязняющих веществ — в 100 раз больше, чем в 2017 году. С 2020 года отработаны более 900 случаев превышения предельно допустимой концентрации разных веществ в воздухе.

«Благодаря работе системы достигнуто уменьшение времени реагирования на инцидент в 6 раз, установление источника загрязнения — в 30 раз, увеличение числа информационных сообщений для населения — в 72 раза, увеличение плотности наблюдательной сети — в 3 раза. Стоит отметить, что воздух хуже не стал — мы просто стали больше мерить и полностью понимать ситуацию. Однозначно, если сравнить данные сегодня и данные десяти- и двадцатилетней давности, то ситуация уже изменилась в лучшую сторону. Все могут вспомнить 2015—2017 годы и сравнить с сегодняшним днем — разница очевидна»,— сообщил депутатам министр экологии Челябинской области.

По итогам заседания опыт Челябинской области члены комитетов Госдумы рекомендовали специалистам использовать при создании единой информационной системы качества воздуха в России.

Напомним, Челябинск и Магнитогорск входят в федеральную программу «Чистый воздух». Прогресс последних лет убедил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко даже увеличить в рамках этого проекта число экологических мероприятий в обоих городах. В Челябинске до конца 2024 года снижение выбросов должно составить 45 процентов от объемов 2017 года, в Магнитогорске — 25 процентов.