На Южном Урале возможны помехи в телетрансляции из‑за Солнца

Кратковременное отключение сигнала возможно с 22 февраля по 8 марта

В Челябинской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала из-за Солнца. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в челябинском ОРТПЦ.



«В Челябинской области с 22 февраля по 8 марта с 13:40 до 14:20 из-за влияния солнечной интерференции, общей продолжительностью не более 17 минут в день, ожидаются кратковременные перерывы трансляций. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — предупредили в челябинском ОРТПЦ.

В это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые из них могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.