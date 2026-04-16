Челябинскую область ждут холодная ночь и аномально теплый день 17 апреля

Погода сохранится солнечной

В пятницу, 17 апреля, воздух в Челябинской области местами прогреется до +18°C. Небо сохранится ясным, из-за чего суточные амплитуды температур ожидаются очень большими: в ночные часы может похолодать до −10, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут от −3 до −5°C, днем потеплеет до +15...+17°C. Малооблачно. Ветер юго-западный, 3—8 метров в секунду.

По области предстоящей ночью похолодает до −2...−10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13...+18°C. День выдастся ясным. Ветер преимущественно западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с усилениями до 12 метров в секунду.