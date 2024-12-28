Челябинскую область ждет небольшое похолодание 29 декабря

Местами пройдет небольшой снег

В воскресенье, 29 декабря, в Челябинской области температура воздуха немного снизится, а предстоящей ночью местами даже возможен 20‑градусный мороз. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег и туман.

«Свое влияние на Южный Урал распространит малоградиентная область высокого давления. При более ясной погоде ожидается интенсивное ночное выхолаживание, в отдельных районах туманы и изморозь»,— уточнили синоптики.

Этой ночью в Челябинске будет от −11 до −13°С, днем — от −4 до −6°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике предстоящей ночью установится в пределах от −8 до −13°С, в низинах опустится до −20°С. Дневная температура составит от −4 до −9°С, в низинах ожидается около −12°С. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Утром вероятны изморозь и гололед. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.