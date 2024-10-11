Челябинскую область ждет аномальное похолодание

Минусовые температуры, снег и ветер обеспечены

Челябинскую область накрыли минусовые температуры, в отдельных районах похолодает до −16 градусов. Мороз за собой принесут холодный фронт и арктический антициклон, передают в Гидрометцентре.

Так, в области снег ненамного ослабеет, но сохранится сильный ветер, метели и гололедица. В субботу регион ожидают ночные температуры до −9 градусов, дневные — до +1. В воскресенье минусовые температуры сохранятся: ночью от −6, до 11, в горах до −16, днем от −1 до +4.

В Челябинске на выходные синоптики прогнозируют снег и слабые метели. В субботу днем от −2° до 0°, в воскресенье — от 0° до +2°. По ночам столбик термометра будет опускаться до −6, −9 градусов.

Обычно южноуральский октябрь в это время теплее на 4—6 градусов.