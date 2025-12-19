Южный Урал сегодня, 19 декабря, находится во власти циклона «Константин». Снегопад проходит на всей территории Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Как сообщили в Миндортрансе региона, дороги в муниципалитетах чистят более 470 единиц техники, на региональные дороги выведено 142 машины.
«Во время снегопада проводится патрульная расчистка дорог и обработка опасных участков противогололедными материалами», — уточнили в ведомстве.
Ранее введенные на федеральных автодорогах ограничения для большегрузов и автобусов сняты.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти целые сутки, и Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности.
«Видимость на дорогах резко снижается, повсеместно образуются снежные накаты и гололедица. Водителям следует быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Крайне важно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства втрое и полностью исключить резкие маневры, опережения и обгоны. По возможности — отказаться от поездок», — говорится в сообщении.
Добавим, наряды ДПС переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки. В случае возникновения нештатной ситуации на дороге звоните 102 или 112.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в областном центре на расчистку дорог выводят дополнительную технику.