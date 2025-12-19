Челябинскую область засыпает снегом 19 декабря

По расчетам синоптиков, снег будет идти целые сутки

Южный Урал сегодня, 19 декабря, находится во власти циклона «Константин». Снегопад проходит на всей территории Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в Миндортрансе региона, дороги в муниципалитетах чистят более 470 единиц техники, на региональные дороги выведено 142 машины.

«Во время снегопада проводится патрульная расчистка дорог и обработка опасных участков противогололедными материалами», — уточнили в ведомстве.

Ранее введенные на федеральных автодорогах ограничения для большегрузов и автобусов сняты.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти целые сутки, и Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности.

«Видимость на дорогах резко снижается, повсеместно образуются снежные накаты и гололедица. Водителям следует быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Крайне важно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства втрое и полностью исключить резкие маневры, опережения и обгоны. По возможности — отказаться от поездок», — говорится в сообщении.

Добавим, наряды ДПС переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки. В случае возникновения нештатной ситуации на дороге звоните 102 или 112.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в областном центре на расчистку дорог выводят дополнительную технику.