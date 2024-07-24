Челябинскую область за полгода посетили 370 тысяч туристов

В целом по Уральскому федеральному округу эта цифра достигла почти двух миллионов человек

С января по май 2024 года в Челябинской области побывали более 371 тысячи туристов. Регион оказался на третьем месте среди других субъектов Уральского федерального округа по количеству приезжих. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.



В целом УрФО посетили 1 миллион 940 тысяч человек. На первом месте по количеству приезжих оказалась Свердловская область (722,5 тысячи человек), на втором — Тюменская (374,7) и на третьем — Челябинская (371,7). Данные по количеству туристов, которые останавливались в гостиницах и хостелах, привел Росстат. Показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года.

«Реализация туристического потенциала Уральского федерального округа — одно из важнейших направлений в работе региональных органов власти. При этом усилия сосредоточены на самых разных видах туризма: культурно-познавательном, событийном, активном, религиозном, промышленном и других. Активная работа будет продолжена. Уралу и Западной Сибири есть что показать и чем удивить гостей», — сказал Владимир Якушев.

Регионы УрФО должны стать обязательной точкой маршрута для путешественников из России и других стран, добавил полпред. Он уточнил, что развитие туризма позволяет в комплексе решать актуальные задачи, которые стоят перед регионами. Речь идет о строительстве инфраструктуры, развитии бизнеса, повышении узнаваемости регионов, притоке инвестиций, новых проектах, партнерстве и перспективах для дальнейшего роста.