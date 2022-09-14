Челябинскую область за 2022 год посетило более 600 тысяч туристов

Самым популярным местом стал национальный парк «Таганай»

«У нас есть программы комплексного развития жилья, комплексного развития сельских территорий, есть дорожная программа. Никогда мы в проект „Безопасные качественные дороги“ не войдем с этими дорогами для туристических целей, поэтому это отдельное направление, чтобы Ростуризм определял приоритет, здесь должны быть специальные деньги»,

— сказал Алексей Текслер.