С начала 2022 года Челябинскую область посетило более 600 тысяч туристов. Самым популярным местом на Южном Урале стал национальный парк «Таганай». Его за этот год посетили почти 170 тысяч туристов. Также в топ-мест вошли «Зюраткуль», «Зигальга» и Аркаим, сообщает региональное Министерство экономического развития.
За последние годы туризм в Челябинской области претерпел значительные изменения. Появляются новые места для отдыха и улучшаются уже существующие. В этом году на Айских притесах было закончено строительство лестницы с перилами, которая соединяет берег реки Ай и вершину скальных стен. Журналист Первого областного информагентства успел ее протестировать и прислал фото с места.
Также о развитии туристического потенциала недавно рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На президиуме Госсовета при президенте РФ Владимире Путине, посвященном развитию отечественного туризма, глава региона заявил, что одна из основных задач — развитие номерного фонда в регионе.
«У нас есть программы комплексного развития жилья, комплексного развития сельских территорий, есть дорожная программа. Никогда мы в проект „Безопасные качественные дороги“ не войдем с этими дорогами для туристических целей, поэтому это отдельное направление, чтобы Ростуризм определял приоритет, здесь должны быть специальные деньги», — сказал Алексей Текслер.
Кроме того, на президиуме Госсовета президент поддержал инициативу создания международной туристической организации, которая объединит наши дружественные страны и позволит туристам свободно перемещаться.
Напомним, в 2020 году по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в стране была создана корпорация «Туризм. рф». Главная ее цель — развитие внутреннего и въездного туризма. Корпорация выступает в том числе и надежным инвестором для бизнесменов туристической сферы.
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