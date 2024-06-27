В Челябинской области ожидается ухудшение погоды, жителей предупредили о надвигающимся шторме, сообщают в министерстве общественной безопасности региона.
«28—29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — рассказали в министерстве общественной безопасности.
Также в ближайшие трое суток возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища.
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