Челябинскую область в Общественной палате РФ с лета будет представлять сотрудник «Магнезита»

Евгений Андреев утвержден тайным голосованием общественников региона

Заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Евгений Андреев 21 марта избран представителем региональной ОП в федеральной палате (ОПРФ). Как сообщил Первому областному информагентству председатель ОП области Николай Дейнеко, к новым обязанностям Андреев приступит в июне 2023 года.



«Сейчас работает седьмой состав ОПРФ, в нем Челябинскую область представляет Олег Дубровин. В июне срок полномочий седьмого состава будет закончен. В новом, восьмом созыве работать в федеральной палате будет уже Евгений Викторович», — объяснил Николай Дейнеко.

Евгений Андреев, кроме работы в региональной Общественной палате, — директор челябинского представительства ООО «Группа „Магнезит“», член местного отделения Русского географического общества, председатель правления фонда развития Саткинского райна. Кроме того, он входит в Федерацию альпинизма России, Союз промышленников и предпринимателей, общественный совет при госкомитете по охране объектов культурного наследия.