Актер Александр Михайлов побывал в нацпарке «Таганай»

Главный герой фильма «Любовь и голуби» восхитился пейзажами Челябинской области

Народный артист РСФСР Александр Михайлов увлекается туризмом. Приехав в Челябинск, где пройдет его творческий вечер, он направился в Национальный парк «Таганай». Сотрудники заповедника устроили для него большую экскурсию: со смотровых площадок показали Уральские горы и провели к Черной скале.

Актер остался доволен, он отметил красоту и величие Уральских гор. После экскурсии Михайлов признался, что даже его, повидавшего достопримечательности почти всего света, наши пейзажи не оставили равнодушным.

«Это потрясающе, потому что здесь — корни России», — добавил актер.

В завершение знакомства с «Таганаем» Александр Михайлов оставил запись в специальном альбоме, поздравив национальный парк с 30-летним юбилеем.

«Дорогие мои друзья! Какое счастье, что вы есть! Вы красивы, талантливы, я очень рад, что был рядом с вами в этом замечательном заповеднике», — обратился актер к сотрудникам парка в письме.

Напомним, ранее было принято решение сделать Таганай частью Большой Южно-Уральской тропы. Новый туристический маршрут протянется на 500 километров.