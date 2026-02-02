Сегодня, 2 февраля, Челябинская область находится между снежным циклоном и антициклоном. Последний защищает регион от снегопадов, но небольшие осадки синоптики все же обещают. Температура по области будет варьироваться от −2 до −12°С, рассказали в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидается небольшой снег и −6°С. Ветер восточного направления, около 4 метров в секунду.
В Верхнем Уфалее и Снежинске — около −12°С. Возможны слабые осадки.
В Магнитогорске температура поднимется до −9°С. Пасмурно и почти без ветра.
На крайнем юге возможен небольшой снег. Градусники покажут около −8°С. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.
В Бакале воздух прогреется до −6°С. День выдастся облачным.
В Аше будет теплее: около −2°С. Пройдет снег с дождем. Ближе к вечеру осадки усилятся.
Минувшей ночью температура местами опускалась до −20°С. Из-за перепадов температур и прошедших осадков синоптики обещают гололедицу.