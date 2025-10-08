Челябинскую область окутают утренние туманы 8 октября

Они образуются из‑за значительных перепадов ночных и дневных температур

Сегодня, 8 октября, в Челябинской области сохранится преимущественно солнечная, теплая и безветренная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +15°C. Будет много солнца. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут +16°C. Ясно. Ветер северо-западного направления, слабый.

На юге области установится облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +15…+17°C.

В Карабаше, Кыштыме, Верхнем Уфалее и ряде других городов будет солнечно. Столбики термометров достигнут +15°C. Ветер северо-западный, слабый.

В Бакале будет 12°C со знаком плюс и солнечно. Ветер северо-западного направления, слабый.

В целом воздух в регионе прогреется до +12…+17°C. В утренние часы есть вероятность тумана. Ветер неустойчивый, слабый.