Сегодня, 8 октября, в Челябинской области сохранится преимущественно солнечная, теплая и безветренная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске температура поднимется до +15°C. Будет много солнца. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду.
Градусники в Миассе покажут +16°C. Ясно. Ветер северо-западного направления, слабый.
На юге области установится облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +15…+17°C.
В Карабаше, Кыштыме, Верхнем Уфалее и ряде других городов будет солнечно. Столбики термометров достигнут +15°C. Ветер северо-западный, слабый.
В Бакале будет 12°C со знаком плюс и солнечно. Ветер северо-западного направления, слабый.
В целом воздух в регионе прогреется до +12…+17°C. В утренние часы есть вероятность тумана. Ветер неустойчивый, слабый.