Челябинскую область накрыло туманом

Водители предупреждают о плохой видимости на дорогах

Утро 6 сентября в Челябинской области началось с тумана. Плотную завесу обещали еще накануне синоптики, а сегодня читатели ИА «Первое областное» поделились своими снимками мистических пейзажей. Водители предупреждают, что на дорогах плохая видимость.





После облачной ночи и похолодания до +3 градусов Цельсия утро на Южном Урале началось с тумана. Такими снимками делятся наши читатели. Это окрестности Увельского района.





По дороге в Магнитогорск автомобили движутся меньше 90 км/ч и не идут на обгон.





Осень какая она есть.





По прогнозам синоптиков, сегодня южноуральцев ждет теплый безветренный день. Подробнее о погоде на 6 сентября — здесь.