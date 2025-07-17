Челябинскую область накрыла пыльцевая буря

Аллергики следят за перемещением пыльцы и считают дни до окончания бури

В Челябинской области зафиксировали пыльцевую бурю. Ее пик пришелся на середину лета и затронул ряд населенных пунктов, особенно восток и юг региона. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Яндекс.Карты

Первые сообщения о буре появились после выходных, ближе к середине июля. На это повлиял высокий уровень пыления трав, совпавший с жаркой, сухой и ветреной погодой.

Несмотря на дождливое начало месяца, температура воздуха в регионе достигала до +24...+25 градусов. Усиление ветра привело к формированию мощного пыльцевого фронта.

На этом фоне южноуральцы чаще стали обращаться к аллергологам с типичными жалобами: насморк, чихание, зуд в глазах и горле, затрудненное дыхание и приступы кашля.

Повышенную опасность такое явление представляет для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и поллинозом — аллергией на пыльцу. Врачи рекомендуют аллергикам выходить на улицу только в утренние или вечерние часы, использовать маски, промывать нос после прогулок, проветривать помещения поздно вечером.

По словам синоптиков, нынешняя пыльцевая буря пойдет на спад не ранее середины следующей недели. Повторение возможно при схожих погодных условиях до конца июля. Впрочем, по наблюдениям южноуральцев, страдающих от поллиноза, опасность сохраняется вплоть до сентября.

Автор: Елизавета Михно